Родители, купившие путевку в рязанский лагерь, не могут воспользоваться кешбэком по федеральной программе

В лагере ответили на критику родителей. Как отметили в лагере, в этом году федеральной программой не предусмотрена возможность получить кэшбек на оплату совершенную ранее старта программы, то есть ранее 31 марта. В прошлом году это было возможно сделать через «Госуслуги».

Родители, купившие путевки в рязанский лагерь «Звездный», не могут воспользоваться кешбэком по федеральной программе. Они обратились в редакцию РЗН. Инфо с просьбой разобраться в ситуации. Как рассказали родители, они забронировали путевки в «Звездный» еще в феврале. У лагеря хорошая репутация, с детьми в «Звездном» занимаются, нравятся родителям и условия, в которых отдыхают дети. Поэтому путевки на самые популярные смены в середине лета распродаются быстро. Уже по традиции многие семьи бронируют путевки в феврале, оплачивая часть суммы.

В прошлом году путевка в лагерь стоила 37 000 рублей, на вторую и третью — 45 000. Некоторые родители внесли предоплату в феврале. В апреле стало известно, что федеральное правительство объявило о возможности получить обратно 20 000. Сделать это можно при определенных условиях, одно из них — оплатить путевку единовременно картой «Мир». Тогда руководство лагеря пошло на встречу родителям, внесшим предоплату. Им разрешили еще раз переформить путевки, чтобы получить кэшбек. В этом году этого не произошло.

Покупка путевок в 2022 году начиналась также. Администрация лагеря озвучила новую цену — 47 500. Родители забронировали путевки. Заработает программа детского кэшбека или нет, тогда понятно не было. Федеральные власти официально не говорили о возобновлении программы. В марте администрация «Звездного» подняла стоимость путевки еще на 10 000 рублей, теперь стоимость летней смены 57 500. Однако для внесших предоплату родителей ситуация не изменилась, цена для них осталась неизменной с начала года.

С 31 марта 2022 года Ростуризм возобновил программу детского кэшбека. Родители, внесшие предоплату в феврале, надеялись, что история прошлого года повториться и им дадут возможность переоформить путевки для получения 20 000. Однако дирекция «Звездного» в этот раз рязанцам отказала. Точнее предложила переоформить путевки по новой стоимости в 57 000. Родители отказались. Кроме программы детского кэшбека есть стандартная процедура возврата части стоимости путевки через управление образования. Так сейчас можно вернуть 16 233 рубля. Родители собираются воспользоваться им. Их главный вопрос: зачем «Звездному» входить в федеральную программу Ростуризма, если большинство их клиентов не смогут ею воспользоваться.

В лагере ответили на критику родителей. Как отметили в лагере, в этом году федеральной программой не предусмотрена возможность получить кэшбек на оплату совершенную ранее старта программы, то есть ранее 31 марта. В прошлом году это было возможно сделать через «Госуслуги».

«25 марта вышло постановление о том, что лагеря могут принимать детей по 100% загрузке, в прошлом же году действовало ограничение — 75%. Поэтому у нас прибавилась 81 путевка на каждую смену и те родители, которые сейчас покупают ее, получат кешбэк. В 2021 году мы не поднимали цены на путевки. Поэтому руководство лагеря возвращало деньги родителям, чтобы они могли заново забронировать путевку уже по карте „Мир“ и получить кешбэк от программы. В этом году „Звездному“ пришлось поднять стоимость в середине марта из-за увеличения затрат на питание. В Ростуризм мы подавали данные о вступлении в программу, когда путевка уже стоила 57 тысяч рублей. Поэтому кэшбэк могут вернуть родители только с этой суммы. Иначе наши отчеты не примет Ростуризм и в следующем году лагерь не допустят в программу, если ее продлят», — рассказала замдиректора «Звездного» Татьяна Боенова.

Также Татьяна Боенова отметила, что лагерь ведет переговоры с Ростуризмом для получения кэшбэка за доплату путевки.

«Хотим, чтобы родители смогли получить хотя бы часть стоимости по программе. В прошлом году это было запрещено», — рассказала Татьяна.