В Сапожковском районе главой администрации стал Алексей Кириллов

Ранее Кириллов работал заместителем главы администрации Чучковского района по развитию инфраструктуры, строительству, ТЭК ЖКХ и городскому хозяйству.

В Сапожковском районе на пост главы администрации назначили Алексея Кириллова. Об этом в среду, 6 апреля, сообщило ИД «Пресса» в telegram-канале.

Решение приняла Сапожковская районная дума.

Алексей Кириллов родом из деревни Шеметово Чучковского района. Окончил РГУ имени Есенина, после чего работал замглавы администрации Чучковского района по развитию инфраструктуры, строительству, ТЭК ЖКХ и городскому хозяйству.