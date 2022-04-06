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В Рязанской области простились с офицером-десантником Сергеем Багаутдиновым, погибшим на Украине
Траурные мероприятия прошли в среду, 6 апреля.

В среду, 6 апреля, в Рязанской области простились с офицером-десантником Сергеем Багаутдиновым, погибшим на Украине. Гвардии старший лейтенант Багаутдинов был командиром десантно-штурмового взвода 83 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

Он погиб в ходе спецоперации на Украине.

В траурных мероприятиях приняли участия представители регионального правительства и администрации Рязани, рязанского военного гарнизона, общественных организаций, а также ветераны, родные и близкие офицера.

Соболезнования родным и близким выразил губернатор Рязанской области Николай Любимов.