В Рязанской области простились с офицером-десантником Сергеем Багаутдиновым, погибшим на Украине

Траурные мероприятия прошли в среду, 6 апреля.

В среду, 6 апреля, в Рязанской области простились с офицером-десантником Сергеем Багаутдиновым, погибшим на Украине. Гвардии старший лейтенант Багаутдинов был командиром десантно-штурмового взвода 83 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

Он погиб в ходе спецоперации на Украине.

В траурных мероприятиях приняли участия представители регионального правительства и администрации Рязани, рязанского военного гарнизона, общественных организаций, а также ветераны, родные и близкие офицера.

Соболезнования родным и близким выразил губернатор Рязанской области Николай Любимов.