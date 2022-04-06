Голый мужчина, которого сняли на дороге в Рязани, был пьян

Водитель «Рено» был оперативно установлен сотрудниками Госавтоинспекции и, в связи с наличием признаков опьянения, направлен на медицинское освидетельствование.

В пресс-службе регионального управления МВД прокомментировали инцидент с голым мужчиной, которого засняли на дороге в Рязани. В сообщении отметили, что ДТП, которое он устроил, произошло 26 марта, никто не пострадал.

«Водитель Renault был оперативно установлен сотрудниками госавтоинспекции и, в связи с наличием признаков опьянения, направлен на медицинское освидетельствование», — рассказали в полиции.

Если состояния опьянения подтвердится, мужчину привлекут к административной ответственности и назначат штраф в размере 30 000 рублей, а также лишат «прав» на срок от полутора до двух лет.

Ранее появилось видео с голым мужчиной, который выбежал на проезжую часть.