В Касимовском районе при пожаре погиб человек

Погиб мужчина 1957 года рождения.

Ночью в среду, 6 апреля, в населенном пункте Которово Касимовского района сгорел жилой дом. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 00:19. Загорелся кирпичный жилой дом размером 8 на 10 метров с металлической кровлей по деревянной обрешетке. Огонь повредил дом по всей площади.

Площадь пожара составила 80 кв.м. При пожаре погиб мужчина 1957 года рождения. На место выезжали четыре автомобиля и десять человек личного состава государственной противопожарной службы.