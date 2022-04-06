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Полиция проводит проверку по факту избиения 18-летней рязанки у магазина «Стройка»
В ведомстве рассказали подробности случившегося.

Рязанская полиция проводит проверку по факту избиения 18-летней рязанки у магазина «Стройка». Информацию в среду, 6 апреля, подтвердили РЗН. инфо в правоохранительных органах.

Установлено, что инцидент произошел 28 марта у ТРЦ «М5 Молл». Между 18-летней потерпевшей и ее 17-летней знакомой произошел словесный конфликт, который перерос в драку. В результате пострадавшую доставили в лечебное учреждение, где она до сих пор находится и проходит лечение.

Заявление в полицию подали родители 18-летней рязанки на следующий день.

«Данное заявление сотрудниками полиции зарегистрировано в установленном порядке, организована проверка, в ходе которой в кратчайшие сроки были установлены и опрошены все лица, участвующие в конфликте», — сообщили в ведомстве.

Также стало известно, что после окончания лечения девушке назначат судебно-медицинскую экспертизу, с помощью которой установят степень тяжести причиненного вреда здоровью.

«По результатам данной экспертизы будет принято соответствующее процессуальное решение. Проверка продолжается», — заключили в ведомстве.