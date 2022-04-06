Более 32 тысяч рязанцев смогут получить ежемесячную выплату на детей до 17 лет

За ее назначением можно обращаться с 1 мая в МФЦ или на портал «Госуслуги». Позже выплату будет назначать пенсионный фонд.

Более 32 тысяч рязанцев смогут получить ежемесячную выплату на детей до 17 лет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Министерство труда и соцзащиты Рязанской области согласовало с Минтрудом число детей от восьми до 17 лет: в регионе живет более 32 тысяч человек, которые будут получать новую выплату.

Согласно закону, который подписал президент, выплату могут получить семьи, где средний доход ниже прожиточного минимума. Выплату установили с 1 апреля, а за ее назначением можно обращаться с 1 мая в МФЦ или на портал «Госуслуги». Позже выплату будет назначать пенсионный фонд.