Путин подписал указ о выплатах для нуждающихся семей с детьми до 17 лет

Пособие полагается лишь в том случае, если ребенок является гражданином России, постоянно проживает в стране, а размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в регионе.

Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной выплате с 1 апреля нуждающимся семьям с детьми от восьми до 17 лет. Соответствующий документ опубликовали официальном на портале правовой информации.

«Установить с 1 апреля 2022 года ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от восьми до 17 лет, предоставляемую нуждающимся в социальной поддержке гражданам, постоянно проживающим на территории России, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством субъектов», — говорится в документе.

Пособие полагается лишь в том случае, если ребенок является гражданином России, постоянно проживает в стране, а размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в регионе.

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