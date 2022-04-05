Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 05
Срд, 06
Чтв, 07
ЦБ USD 83.59 0.16 05/04
ЦБ EUR 92.39 0.24 05/04
Нал. USD 77.00 / 90.00 09:03
Нал. EUR 80.00 / 95.00 09:03
Новости
Публикации
Гендиректор «Газпром газораспределение Рязанская область»: «Потребност...
Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Ряза...
39 минут назад
105
Пропажа ряда лекарств из аптек: что об этом думают рязанцы и советуют...
Региональный минздрав провел мониторинг ассортимента и ...
3 апреля 10:18
8 656
Рязанцам рассказали, как получить новое «путинское» пособие на детей
Президент Владимир Путин объявил о введении нового ежем...
31 марта 15:55
4 953
Как рязанские пенсионеры умудряются выживать на минимальную пенсию
Средняя пенсия в Рязанской области, согласно Росстату,...
26 марта 13:27
16 861
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
На Украине погиб выпускник рязанского десантного училища Михаил Золотавин
Его похоронят в Каменске-Уральском.

На Украине погиб выпускник рязанского десантного училища Михаил Золотавин. Об этом сообщило ИА «Время пресс».

В 2012 году Золотавин выпустился из кадетской школы Каменска-Уральского. После он окончил РВВДКУ. Золотавин погиб во время военной спецоперации на Украине.

По предварительным данным, прощание с офицером состоится в четверг, 7 апреля. В публикации указано, что совет ветеранов боевых действий Каменска-Уральского предложил организовать его на Аллее Славы.

У Михаила Золотавина остались мать-инвалид и брат. Они живут в поскле Мартюш. «В администрации города и Южного управленческого округа сообщили, что предоставят семье всю необходимую поддержку и помощь», — отметили журналисты.