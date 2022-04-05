На Украине погиб выпускник рязанского десантного училища Михаил Золотавин

Его похоронят в Каменске-Уральском.

На Украине погиб выпускник рязанского десантного училища Михаил Золотавин. Об этом сообщило ИА «Время пресс» .

В 2012 году Золотавин выпустился из кадетской школы Каменска-Уральского. После он окончил РВВДКУ. Золотавин погиб во время военной спецоперации на Украине.

По предварительным данным, прощание с офицером состоится в четверг, 7 апреля. В публикации указано, что совет ветеранов боевых действий Каменска-Уральского предложил организовать его на Аллее Славы.

У Михаила Золотавина остались мать-инвалид и брат. Они живут в поскле Мартюш. «В администрации города и Южного управленческого округа сообщили, что предоставят семье всю необходимую поддержку и помощь», — отметили журналисты.