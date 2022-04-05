Минздрав России зарегистрировал препарат против коронавируса
Он создан на основе молнупиравира.
Минздрав России зарегистрировал препарат «Ковипир». Об этом сообщило
Препарат создан на основе молнупиравира. По данным реестра, его зарегистрировали в понедельник, 4 апреля.
Препарат применяется при лечении легкого или среднетяжелого течения коронавируса у взрослых, в том числе с повышенным риском прогрессирования заболевания до тяжелого течения и не требующее дополнительной оксигенотерапии, указано в инструкции к препарату.