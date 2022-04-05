Минздрав России зарегистрировал препарат против коронавируса

Он создан на основе молнупиравира.

Минздрав России зарегистрировал препарат «Ковипир». Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на госреестр лекарственных средств.

Препарат создан на основе молнупиравира. По данным реестра, его зарегистрировали в понедельник, 4 апреля.

Препарат применяется при лечении легкого или среднетяжелого течения коронавируса у взрослых, в том числе с повышенным риском прогрессирования заболевания до тяжелого течения и не требующее дополнительной оксигенотерапии, указано в инструкции к препарату.