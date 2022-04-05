Михаил Ефремов попросил Верховный суд снизить ему наказание за смертельное ДТП

Сторона защиты Ефремова уточнила, что обращение подали в конце марта 2022 года. В нем сообщается, что за все время отбывания наказания артист не получил ни одного замечания. Также смягчающими обстоятельствами юрист Хархорин назвал неважное здоровье Ефремова.

Актер Михаил Ефремов подал обращение в Верховный суд с просьбой снизить наказание за смертельное ДТП. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщило «КП» со ссылкой на адвоката артиста Петра Хархорина.

Сторона защиты Ефремова уточнила, что обращение подали в конце марта 2022 года. В нем сообщается, что за все время отбывания наказания артист не получил ни одного замечания. Также смягчающими обстоятельствами Хархорин назвал неважное здоровье Ефремова.

«Там подробно объясняется, как Михаил Олегович отбывает наказание. На сегодняшний день он отбыл практически 22 месяца под стражей, из них в колонии номер 4 около 15 месяцев. За 15 месяцев он не получил ни одного замечания. Кроме того, у Ефремова неважное здоровье, а на иждивении трое несовершеннолетних детей», — заявил Хархорин.

Напомним, смертельное ДТП с участием заслуженного артиста России Михаилом Ефремовым произошло 8 июня 2020 года в центре Москвы. Актер сел за руль внедорожника в нетрезвом состоянии, выехал на «встречку» и столкнулся с грузовиком, которым управлял рязанец Сергей Захаров. В результате аварии последний скончался в больнице. Ефремова приговорили к 7,5 года колонии.