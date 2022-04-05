Любимов наложил табу на рост зарплаты чиновникам

Замруководителя аппарата правительства Роман Рыжов представил проект постановления о росте зарплаты у некоторых чиновников, который отклонили и отправили на корректировку.

Губернатор Николай Любимов наложил табу на рост зарплаты чиновникам. Об этом он заявил во вторник, 5 апреля, на заседании правительства.

Замруководителя аппарата правительства Роман Рыжов представил проект постановления о росте зарплаты у некоторых чиновников, который отклонили и отправили на корректировку.

«[Согласно документу], меняется уровень средней зарплаты руководителя и замруководителя, главного бухгалтера и работников государственного учреждения, осуществляющего деятельность в сфере транспортного обслуживания, а также обеспечивающего представительскую деятельность.

Также с 1 января 2023 года предлагается установить повышающий коэффициент за стаж работы для руководящего состава учреждений в тех же размерах, которые установлены для учреждений, подведомственных региональному правительству», — отметил Роман Рыжов.

Он уточнил, что постановление приведет к росту фонд оплаты труда с 2023 года на 975 тысяч рублей.

В этот момент Любимов перебил Рыжова и заявил, что никакого повышения фонда оплаты труда не будет.

«Фонд оплаты труда повышаться не будет ни в этом году, ни в следующем», — заключил глава региона.