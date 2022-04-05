Китай призвал воздержаться от беспочвенных обвинений по Буче

По словам постпреда КНР Чжан Цзюна, все обстоятельства произошедшего необходимо проверить, так как обвинения должны опираться на факты.

Постпред КНР Чжан Цзюнь призвал воздержаться от беспочвенных обвинений по провокации в Буче. Об этом во вторник, 5 апреля, он заявил во время заседания СБ ООН, передали РИА Новости.

Он также добавил, что все обстоятельства произошедшего необходимо проверить, так как обвинения должны опираться на факты. Пока вина не доказана, Цзюнь призвал воздерживаться от безосновательных обвинений.

«Сообщения о гибели мирных граждан в Буче вызывают беспокойство. Соответствующие обстоятельства и конкретные причины инцидента должны быть проверены и установлены», — сказал он.

Ранее постпред России Вячеслав Небензя заявил, что произошедшее в Буче является постановкой. В доказательство своим словам он привел несколько фактов.