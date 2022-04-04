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В рязанском перинатальном центре рассказали о работе учреждения после гибели младенца
Новый главврач перинатального центра Александр Терещенко пообщался с журналистами и рассказал о работе учреждения после скандальной истории с гибелью младенца в январе текущего года.

В понедельник, 4 апреля, новый главврач перинатального центра Александр Терещенко пообщался с журналистами и рассказал о работе учреждения после скандальной истории с гибелью младенца в январе текущего года.

По его словам, одна из главных задач — привлечение в центр новых специалистов.

«Хочу наладить систему наставничества. Бесценный опыт врачи и средний персонал накопили за длительный период — 11 лет существования центра. Его надо передавать молодежи, ведь в Рязани есть свой медицинский университет имени Павлова. Хотелось, чтобы молодые специалисты приходили работать к нам и развивались», — рассказал Терещенко.

Главврач опроверг информацию, что рожениц после январской трагедии стало меньше.

«Январь- февраль была какая-то тенденция. Сейчас все кардинально изменилось, на сегодняшний день у нас лежит и женщина из Коломны, и из других регионов. Для них созданы максимально комфортные условия… Думаю, что это была временная ситуация, которая сама по себе решится. Наш центр ничем не хуже других районных и даже во многом лучше. Мы постараемся, чтобы пациентки оставались в нашем регионе и никуда не уезжали», — подчеркнул Александр Терещенко.

По его словам, для комфорта пациентов возле входа в центр меняют освещение, а на первом этаже появился кабинет МФЦ.

«В планах — изменить выписную комнату и установить новую мебель. Также сделать небольшой ремонт в отделении и реанимации новорожденных», — добавил Терещенко.

Главврач отметил, что скоро будет поставка нового оборудования для реанимации, лечения и выхаживания новорожденных, замена техники в прачечной.

«В основном закупается оборудование отечественного производства, которое ничем не хуже по параметрам и по цене», — пояснил он.

В конце Александр Терещенко напомнил, что в перинатальном центре возобновились партнерские роды. Из-за коронавируса они не проводились около двух лет. По его словам, 2 апреля, матерью стала рязанка Мария Полянина, которая родила дочку. Во время родов ее поддерживал муж.