В Спасском районе маршрутка столкнулась с трактором

Несколько пассажиров пострадали, им оказали медпомощь на месте.

В субботу, 30 апреля, в Спасском районе столкнулись маршрутка и трактор. Об этом пишет ИД « Пресса ».

«ГАЗель» столкнулась со встречным трактором с плугом и зацепила плуг. В ДТП пострадал водитель маршрутки, его доставили с травмами в областную больницу.

Несколько пассажиров пострадали, им оказали медпомощь на месте, они отказались от госпитализации.

Отмечается, что маршрутка зарегистрирована на индивидуального предпринимателя, занимающегося пассажирскими перевозками официально.