В Ряжске Hyundai сбил 11-летнюю девочку

63-летний житель Ряжска на Hyundai Tucson не уступил дорогу пешеходу на нерегулируемом пешеходном переходе. Девочка выбежала впереди стоящего автобуса.

В пятницу, 29 апреля, в Ряжске на улице Лермонтова произошло ДТП, в котором пострадала 11-летняя девочка. Об этом пишет ИД « Пресса ».

ДТП произошло около 8 часов. 63-летний житель Ряжска на Hyundai Tucson не уступил дорогу пешеходу на нерегулируемом пешеходном переходе. Девочка выбежала впереди стоящего автобуса.

Ребенок получил травмы. Ей оказали помощь в Ряжском межрайонном медцентре. Госпитализировать девочку не стали.