В Ряжске Hyundai сбил 11-летнюю девочку
63-летний житель Ряжска на Hyundai Tucson не уступил дорогу пешеходу на нерегулируемом пешеходном переходе. Девочка выбежала впереди стоящего автобуса.
В пятницу, 29 апреля, в Ряжске на улице Лермонтова произошло ДТП, в котором пострадала 11-летняя девочка. Об этом пишет ИД «
ДТП произошло около 8 часов. 63-летний житель Ряжска на Hyundai Tucson не уступил дорогу пешеходу на нерегулируемом пешеходном переходе. Девочка выбежала впереди стоящего автобуса.
Ребенок получил травмы. Ей оказали помощь в Ряжском межрайонном медцентре. Госпитализировать девочку не стали.