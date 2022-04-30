В полиции рассказали подробности ДТП в Ряжске, в котором пострадала 11-летняя девочка

Ребенок обращался за медицинской помощью. Проводится проверка.

В пресс-службе регионального управления МВД сообщили подробности ДТП в Ряжске, в котором пострадала 11-летняя девочка.

ДТП произошло 29 апреля в 8:10 по адресу: улица Лермонтова, дом 7б. Местный житель 1959 года рождения на Hyundai Tucson не уступил дорогу пешеходу, который перебежал проезжую часть по нерегулируемому переходу. Машина сбила девочку 2010 года рождения. Та выбежала впереди автобуса. Ребенок обращался за медпомощью. Проводится проверка.