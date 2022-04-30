В Рязани начали работать фонтаны

Фонтан «Маски» на Театральной площади запустили первым. Далее заработали фонтаны на Лыбедском бульваре, в сквере на Соборной, на площади Ленина, площади Победы, Московском шоссе.

В субботу, 30 апреля, в Рязани начали работать городские фонтаны. Об этом сообщил сайт мэрии.

Перед запуском из чаш фонтанов на площади Театральной, Лыбедском бульваре, сквере на Соборной, площади Ленина собрали мусор. Специалисты наладили работу форсунок и дополнительную очистили некоторые фонтаны.

Фонтан «Маски» на Театральной площади запустили первым. Далее заработали фонтаны на Лыбедском бульваре, в сквере на Соборной, на площади Ленина, площади Победы, Московском шоссе.

Фонтаны будут работать ежедневно. На Московском шоссе фонтан каждый день будут запускать с 10:00, он продолжит работу до 21:00. Свет и музыка включаются в праздничные и выходные дни.