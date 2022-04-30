В Рязани начали работать фонтаны
Фонтан «Маски» на Театральной площади запустили первым. Далее заработали фонтаны на Лыбедском бульваре, в сквере на Соборной, на площади Ленина, площади Победы, Московском шоссе.
В субботу, 30 апреля, в Рязани начали работать городские фонтаны. Об этом сообщил
Перед запуском из чаш фонтанов на площади Театральной, Лыбедском бульваре, сквере на Соборной, площади Ленина собрали мусор. Специалисты наладили работу форсунок и дополнительную очистили некоторые фонтаны.
Фонтан «Маски» на Театральной площади запустили первым. Далее заработали фонтаны на Лыбедском бульваре, в сквере на Соборной, на площади Ленина, площади Победы, Московском шоссе.
Фонтаны будут работать ежедневно. На Московском шоссе фонтан каждый день будут запускать с 10:00, он продолжит работу до 21:00. Свет и музыка включаются в праздничные и выходные дни.