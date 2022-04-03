В Госдуме внесут поправки о наказании за исполнение западных санкций в России

В Госдуме в понедельник, 4 апреля, в Уголовный кодекс внесут поправки о наказании за исполнение антироссийских санкций на территории России. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в своем Telegram-канале.

В Госдуме в понедельник, 4 апреля, в Уголовный кодекс внесут поправки о наказании за исполнение антироссийских санкций на территории России. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в своем Telegram-канале .

«Мы с коллегами из Госдумы завершили работу и в понедельник внесем поправки в Уголовный кодекс за исполнение ограничительных мер, введенных иностранными государствами (санкций) на территории Российской Федерации, и рассчитываем на оперативное рассмотрение поправок Государственной Думой», — сообщил сенатор Клишас.