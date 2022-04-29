В Свердловской области мужчина зарезал жену, оставив ее полуголое тело на улице

Трагедия произошла рано утром в пятницу, 29 апреля, в поселке Бисерть. Муж приехал из командировки и застал жену с любовником. Последнего он убил в квартире, а жену догнал у магазина.

В Свердловской области мужчина зарезал жену и ее любовника. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщил портал «Екатеринбург онлайн».

Трагедия произошла рано утром в пятницу, 29 апреля, в поселке Бисерть. Муж приехал из командировки и застал жену с любовником. Последнего он убил в квартире, а жену догнал у магазина.

«Она выскочила из квартиры в одних трусах. Добежала до магазина, но поскольку это было раннее утро, он был закрыт. Видимо, от страха она потеряла сознание. Он подбежал и зарезал ее», — рассказали местные жители.

Также местные жители рассказали, что супружеская пара была в браке десять лет. Все это время жена изменяла мужу, а тот пил.

На момент нападения в квартире находилась девочка-подросток. Сейчас с ней работают следователи и психологи.

Фото Е1.ru