В Рязанской области пройдет рейд «Нетрезвый водитель»

Рейд проведут с использованием специальных транспортных средств скрытого патрулирования.

В Рязанской области пройдет рейд «Нетрезвый водитель». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

С 29 апреля по 1 мая рязанские полицейские проведут оперативное мероприятие для выявления нарушителей правил дорожного движения, а также нерезвых водителей. Рейд проведут с использованием специальных транспортных средств скрытого патрулирования.