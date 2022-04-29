В Рязанской области пройдет рейд «Нетрезвый водитель»
Рейд проведут с использованием специальных транспортных средств скрытого патрулирования.
В Рязанской области пройдет рейд «Нетрезвый водитель». Об этом
С 29 апреля по 1 мая рязанские полицейские проведут оперативное мероприятие для выявления нарушителей правил дорожного движения, а также нерезвых водителей. Рейд проведут с использованием специальных транспортных средств скрытого патрулирования.
Рязанцев попросили сообщать в полицию о нетрезвых водителях и других грубых нарушениях ПДД по телефонам