Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 29
Сбт, 30
Вск, 01
ЦБ USD 72.3 -0.58 29/04
ЦБ EUR 75.31 -0.61 29/04
Нал. USD 79.50 / 89.00 09:04
Нал. EUR 85.00 / 95.00 09:04
Новости
Публикации
Автокризис. Выживет ли российская автомобильная промышленность, или бу...
Эксперты рассказали о будущем автомобильного рынка в Ро...
Вчера 16:28
1 091
Топ-10 мест на природе, где рязанцы могут отпраздновать Первомай
Горожане могут самостоятельно организовать свой отдых н...
Вчера 13:08
3 420
Эксперты рассказали, как меняются цены на автозапчасти в Рязани
С конца февраля они подорожали на 40-50%. Иностранные к...
26 апреля 17:15
2 320
Экологи: строительство карьера в Заокском нарушит девять федеральных з...
Жители сел Заокское и Коростово продолжают отстаивать з...
26 апреля 10:30
5 496
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязанской области пройдет рейд «Нетрезвый водитель»
Рейд проведут с использованием специальных транспортных средств скрытого патрулирования.

В Рязанской области пройдет рейд «Нетрезвый водитель». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

С 29 апреля по 1 мая рязанские полицейские проведут оперативное мероприятие для выявления нарушителей правил дорожного движения, а также нерезвых водителей. Рейд проведут с использованием специальных транспортных средств скрытого патрулирования.

Рязанцев попросили сообщать в полицию о нетрезвых водителях и других грубых нарушениях ПДД по телефонам +7 (4912) 29-74-54, +7 (4912)29-74-64, 112. Также информацию можно сообщить на официальном сайте Госавтоинспекции https://гибдд.рф (раздел «Прием обращений»).