В Новосибирской области школьница умерла, съев шоколадку

Восьмилетняя девочка съела шоколад вечером, а на следующий день у нее поднялась высокая температура, она стала задыхаться. К приезду медиков ребенок был мертв. Точную причину смерти установит экспертиза.

В Новосибирской области школьница умерла, съев шоколадку. Об этом пишет « КП-Новосибирск ».

Инцидент произошел в деревне Таганай Болотнинского района. Мать восьмилетней девочки рассказала, что накануне вечером вся семья пила сок и ела шоколад. Утром у ребенка поднялась температура 39,5, заболели голова и горло.

Родители предположили, что это ангина и дали жаропонижающее. Через некоторое время девочка начала задыхаться, изо рта пошла пена. Мать школьницы вызвала скорую и позвонила фельдшеру, но к их приезду девочка умерла.

Сообщается, что точную причину смерти установят эксперты. Результаты будут готовы через месяц.