В Госдуме планируют ввести штрафы за ввоз незарегистрированных лекарств, разрешенных ВОЗ

В пояснительной записке к законопроекту поясняется, что поправка нужна для устранения возможной опасности иностранных препаратов для россиян.

В Госдуме планируют ввести штрафы за ввоз незарегистрированных лекарств, разрешенных ВОЗ. Об этом пишет газета « Известия ».

По данным издания, Госдума уже 17 мая может принять поправку в статью 6.33 КоАП РФ («Обращение фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок»). Она убирает исключение от штрафа за импорт незарегистрированных лекарств, если они рекомендованы ВОЗ.

За нарушение предусмотрен штраф: физическому лицу — от 75 до 200 тысяч рублей, должностному лицу и индивидуальным предпринимателям — от 150 до 600 тысяч рублей, юридическим лицам — от двух до шести млн рублей.

Первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов рассказал, что смысл инициативы в том, чтобы заставить иностранных производителей выполнять требования российского законодательства по контролю лекарственных средств.

В пояснительной записке к законопроекту поясняется, что поправка нужна для устранения возможной опасности иностранных препаратов для россиян.

«Данная формулировка фактически допускает ввоз в РФ, а также реализацию незарегистрированных иностранных лекарственных средств и медицинских изделий, безопасность которых не подтверждена, поскольку ВОЗ не ведет перечней, которые бы имели идентичное название: «рекомендованные ВОЗ лекарственные средства и медицинские изделия», — говорится в пояснении.