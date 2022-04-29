Строительство школы и детсада в новом микрорайоне Рязани обсудили на слушаниях

Вместительность учреждений определится при проектировании.

Строительство школы и детсада в новом микрорайоне Рязани обсудили на слушаниях. Обсуждение прошло в четверг, 28 апреля.

По словам докладчика, на территории ЖК «Метропарк» в районе Мервино выделяются два земельных участка площадью 31 597 и 10 928 квадратных метров под строительство школы и детского сада.

Предварительно планируется, что школа будет на 1500 мест, а детский сад на 300 мест. Вместительность учреждений определится при проектировании.

Докладчик отметил, что в социальные объекты смогут ходить не только жители жилого комплекса, но и ближайших домов.