«Новая газета»: покупка жилья детдомовцам в Рязани временно приостановлена

В настоящее время мэрия закупила лишь восемь квартир, а на текущий год планировалось обеспечить более 130 детдомовцев.

Покупка жилья рязанским детдомовцам временно приостановлена. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщила «Новая газета».

Сообщается, что на 2022 год у рязанских властей заложен в бюджет 1 миллион 900 тысяч рублей на покупку жилья для одного нуждающегося. Однако в нынешних условиях купить квартиру в областном центре не реально.

В настоящее время мэрия закупила лишь восемь квартир, а на текущий год планировалось обеспечить более 130 детдомовцев.