Вступило в силу решение суда о признании увольнения Семенова законным

Семенов стал фигурантом уголовного дела, после чего его допуск к государственной тайне аннулировали.

Вступило в силу решение Рязанского областного суда о признании законным увольнения бывшего вице-губернатора Михаила Семенова. Об этом сообщил сайт суда.

Ранее суд отказал удовлетворить требования истца. Тот просил восстановить его на госслужбе после увольнения. Увольнение признали законным.

Дело рассмотрели в закрытом судебном заседании, так как оно содержало сведения, составляющие государственную тайну.

Напомним, Семенов стал фигурантом уголовного дела, после чего его допуск к государственной тайне аннулировали. После этого губернатор Николай Любимов подписал постановление об увольнении Семенова.