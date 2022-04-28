Вступило в силу решение суда о признании увольнения Семенова законным
Семенов стал фигурантом уголовного дела, после чего его допуск к государственной тайне аннулировали.
Вступило в силу решение Рязанского областного суда о признании законным увольнения бывшего вице-губернатора Михаила Семенова. Об этом сообщил
Ранее суд отказал удовлетворить требования истца. Тот просил восстановить его на госслужбе после увольнения. Увольнение признали законным.
Дело рассмотрели в закрытом судебном заседании, так как оно содержало сведения, составляющие государственную тайну.
Напомним, Семенов стал фигурантом уголовного дела, после чего его допуск к государственной тайне аннулировали. После этого губернатор Николай Любимов подписал постановление об увольнении Семенова.