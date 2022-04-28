В Рязанском районе в ДТП пострадала водитель легковушки

Авария произошла на 535-м километре трассы Р-132 «Золотое кольцо».

В Рязанском районе в ДТП пострадала водитель легковушки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла в среду, 27 апреля, в 17:00 на 535 километре трассы Р-132 «Золотое кольцо». 61-летний житель Михайловского района на Toyota Land Cruiser проехал на «красный» и столкнулся с Volkswagen Polo, которым управляла 30-летняя рязанка.

Женщина получила травмы и обращалась за медпомощью. Проводится проверка.