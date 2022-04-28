МЧС: пожар на окраине Рязани произошел на территории РНПК

Ранее кадры пожара опубликовали очевидцы в соцсетях.

Стали известны подробности пожара на окраине Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Пожар случился в четверг, 28 апреля, на территории рязанского нефтезавода примерно в 19.53. По предварительной информации, открытое горение на площади пять квадратных метров ликвидировали в 20.13.

Предварительно, на РНПК произошло загорание печи.

К работе привлекались 34 человека личного состава и 14 единиц техники. По предварительной информации, никто не пострадал.

Уточняется, что пожар не повлиял на технологический процесс предприятия. Оно работает в штатном режиме.

Напомним, кадры пожара опубликовали очевидцы в соцсетях. Позже в пресс-службе предприятия рассказали, что стало причиной возгорания.