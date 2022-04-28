Причиной пожара на РНПК стало печное оборудование

Причиной пожара на РНПК стало печное оборудование. Об этом в четверг, 28 апреля, РЗН. инфо сообщили в пресс-службе нефтезавода.

«Силами сотрудников предприятия оперативно ликвидировано возгорание печного оборудования на вспомогательной установке. Пострадавших нет. Работа завода не останавливалась. Технологические процессы ведутся в штатном режиме», — прокомментировали в РНПК.

Напомним, пожар на РНПК сняли очевидцы. Позже в МЧС прокомментировали информацию.