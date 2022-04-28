Два депутата рязанской гордумы получили предупреждение из-за недостоверных сведений о доходах

Депутаты Александр Бурцев и Елена Волкова представили неверные сведения о своих доходах, доходах супругов и несовершеннолетних детей в 2018, 2019 и 2020 годах.

Два депутата рязанской гордумы получили предупреждение из-за недостоверных сведений о доходах. Об этом стало известно в четверг, 28 апреля.

Депутаты Александр Бурцев и Елена Волкова представили неверные сведения о своих доходах, доходах супругов и несовершеннолетних детей в 2018, 2019 и 2020 годах.

Отмечается, что депутаты совершили подобно нарушение впервые. Проверка показала, что неверные сведения они подали ненамеренно.