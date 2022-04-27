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В Рязанской области появится дистанционное электронное голосование
Кроме того, новым законом вводится электронный список избирателей.

В Рязанской области появится дистанционное электронное голосование. В среду, 27 апреля, на заседании облдумы соответствующие изменения внесли в закон о выборах губернатора.

Согласно документу, «устанавливается возможность применения — дистанционного электронного голосования при проведении выборов». Решение о проведении ДЭГ принимается региональным избиркомом по согласованию с ЦИК. В случае совмещения дней голосования за губернатора с другими выборами — решение принимается ЦИК."Если будем применять ДЭК то, до избирателей информацию как процедура проводится — будем доводить", — заявил председатель облизбиркома Рязанской области Дмитрий Боков.

Он пояснил, что за электронным голосованием также будут следить наблюдатели, которые получат отдельный доступ к системе.

Кроме того, законом вводится электронный список избирателей.

«Это очень затратная система… На ближайшие выборы мы ее не планируем. Для этого потребуется планшет, на котором избиратели будут оставлять свои подписи, сканер паспортов, специальный компьютер… В любом случае будут действовать бумажный и электронный список. Если избиратель отказывается от электронного списка, ему предоставляется — бумажный список избирателей… В этом году Москва проведет подобное голосование — посмотрим их опыт», — отметил Боков.