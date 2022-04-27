В Рязани началось заседание по апелляции по делу экс-мэра Карабасова

Адвокаты попросили отменить приговор и оправдать обвиняемых. По мнению защитников, вынесенный приговор является незаконным и нарушает нормы права.

В среду, 27 апреля, в рязанском областном суде началось заседание по апелляции на приговор экс-мэру Рязани Сергею Карабасову по делу о детской площадке в Лесопарке.

Адвокаты попросили отменить приговор и оправдать обвиняемых. По мнению защитников, вынесенный приговор является незаконным и нарушает нормы права. По словам юристов, суд сделал ошибочный вывод, в том, что осужденные имели преступный умысел.

Напомним, бывшего мэра Рязани Сергея Карабасова, экс-начальника управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Игоря Ковалева и гендиректора ООО «Уютный двор62» Михаила Пузанова признали виновными по части 4 статьи 160 УК в присвоении или растрате группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.