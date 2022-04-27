Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 27
Чтв, 28
Птн, 29
ЦБ USD 72.88 0.17 28/04
ЦБ EUR 75.92 -0.75 28/04
Нал. USD 79.50 / 89.00 09:04
Нал. EUR 85.00 / 95.00 09:04
Новости
Публикации
Эксперты рассказали, как меняются цены на автозапчасти в Рязани
С конца февраля они подорожали на 40-50%. Иностранные к...
Вчера 17:15
1 078
Экологи: строительство карьера в Заокском нарушит 9 федеральных законо...
Жители сел Заокское и Коростово продолжают отстаивать з...
Вчера 10:30
3 649
Как снизить риски и расходы во время сельхозработ?
Рост спроса на продовольствие и стремительное удорожани...
Вчера 15:30
886
Советы от рязанских модников по покупке одежды
В начале марта бренды Zara, H&M, Mango, Stradivarius и ...
25 апреля 11:31
3 323
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани началось заседание по апелляции по делу экс-мэра Карабасова
Адвокаты попросили отменить приговор и оправдать обвиняемых. По мнению защитников, вынесенный приговор является незаконным и нарушает нормы права.

В среду, 27 апреля, в рязанском областном суде началось заседание по апелляции на приговор экс-мэру Рязани Сергею Карабасову по делу о детской площадке в Лесопарке.

Адвокаты попросили отменить приговор и оправдать обвиняемых. По мнению защитников, вынесенный приговор является незаконным и нарушает нормы права. По словам юристов, суд сделал ошибочный вывод, в том, что осужденные имели преступный умысел.

Напомним, бывшего мэра Рязани Сергея Карабасова, экс-начальника управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Игоря Ковалева и гендиректора ООО «Уютный двор62» Михаила Пузанова признали виновными по части 4 статьи 160 УК в присвоении или растрате группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.