В Подмосковье нашли тело шестилетнего мальчика с признаками утопления

Трагедия случилась в подмосковной Кубинке во вторник, 26 апреля. Отец пришел домой с работы и обнаружил тело сына. Он вызвал скорую, однако медики установили, что ребенка утопили.

В Подмосковье нашли тело шестилетнего мальчика с признаками утопления. Об этом в среду, 27 апреля, сообщила пресс-служба регионального следкома.

Трагедия случилась в подмосковной Кубинке во вторник, 26 апреля. Отец пришел домой с работы и обнаружил тело сына. Он вызвал скорую, однако медики установили, что ребенка утопили.

По версии следствия, на момент трагедии в квартире с ребенком находилась мать. Ее опрашивают правоохранители.

Возбуждено уголовное дело. Расследование находится на контроле прокуратуры.