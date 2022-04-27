В Подмосковье нашли тело шестилетнего мальчика с признаками утопления
Трагедия случилась в подмосковной Кубинке во вторник, 26 апреля. Отец пришел домой с работы и обнаружил тело сына. Он вызвал скорую, однако медики установили, что ребенка утопили.
В Подмосковье нашли тело шестилетнего мальчика с признаками утопления. Об этом в среду, 27 апреля,
Трагедия случилась в подмосковной Кубинке во вторник, 26 апреля. Отец пришел домой с работы и обнаружил тело сына. Он вызвал скорую, однако медики установили, что ребенка утопили.
По версии следствия, на момент трагедии в квартире с ребенком находилась мать. Ее опрашивают правоохранители.
Возбуждено уголовное дело. Расследование находится на контроле прокуратуры.