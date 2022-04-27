В Белгороде задержали двух человек, готовивших диверсии

По информации ЦОС ФСБ, они отправляли на сайт «Миротворец» данные о российских солдатах, участвовавших в спецоперации на Украине.

В Белгороде силовики задержали двух человек. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.

По версии ведомства, россияне планировали диверсию на одном из объектов транспортной инфраструктуры региона. Отмечается, что они являются сторонниками «украинского нацизма»

«Установлено, что указанные лица направляли на украинский сайт „Миротворец“ сведения о военнослужащих ВС РФ, принимавших участие в специальной военной операции», — указано в сообщении ведомства.

Подчеркивается, что подозреваемые дают признательные показания. Возбуждено дело по части 1 статьи 30 и части 1 статьи 281 (подготовка к диверсии) УК РФ.