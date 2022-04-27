Сеть гипермаркетов OBI возобновила работу в России

27 апреля вновь открылся магазин в Москве на Ходынском поле. В регионах сеть возобновит работу к 11 мая.

Сеть гипермаркетов OBI возобновила работу в России. Об этом сообщило РИА Новости .

Так, в среду, 27 апреля, вновь открылся магазин в Москве на Ходынском поле. Журналистам в пресс-службе «ОБИ-Россия» также сообщили, что в этот же день возобновит работу гипермаркет в ТЦ «Авиапарк». К 1 мая откроются остальные магазины сети в Москве и Санкт-Петербурге, а 11 мая — в регионах.

Отмечается, что временно сеть будет работать под брендом OBI. После случится ребрендинг под новую марку.