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Рязанские медики освоили новую методику лечения камней в почках
Специалисты ОКБ освоили методику «Перкутанная нефролитолапаксия для хирургического лечения мочекаменной болезни». Первую операцию успешно провели на пожилом пациенте.

Рязанские медики освоили новую методику лечения камней в почках. Подробности в среду, 27 апреля, сообщила пресс-служба регионального минздрава на странице «Вконтакте».

Специалисты ОКБ освоили методику «Перкутанная нефролитолапаксия для хирургического лечения мочекаменной болезни». Иными словами — лечение мочекаменной болезни.

Методика заключается в создании под ультразвуковым и рентгенологическим контролем доступа диаметром около одного см в полостную систему почки, через который можно ввести миниатюрную систему визуализации и дробления. После этого, с помощью системы камень в почке дробится, а его фрагменты удаляются. Установленный в почку дренаж удалят через 2-4 дня.

Лечение камней в почках успешно освоили в рязанском ОКБ в отделении урологии и трансплантации органов. Операцию провели на пожилом человеке.

«Сложность первой операции заключается в том, что камень блокировал нижнюю группу чашечек единственно функционирующей почки у пожилого пациента. Потребовалась помощь заведующего отделением урологии Университетской клиники МГУ имени Ломоносова Виталия Дзитиева. Успешное проведение операции продемонстрировало наличие всего необходимого оборудования и готовности выполнять такие операции на потоке», — отметил врач-уролог Алексей Стрелков.