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Путин заявил, что причастных к преступлениям на Украине скоро предъявят общественности
Их действиям дадут юридическую оценку, которую рассмотрят на международном и парламентском уровне.

Задержанных, которые причастны к преступлениям на Украине, скоро предъявят общественности. Об этом в среду, 27 апреля, заявил президент Владимир Путин во время выступления на Совете законодателей, передали РИА Новости.

По его словам, Минобороны уже задержали нескольких человек, причастным к этим преступлениям, некоторых уничтожили. Их действиям дадут юридическую оценку, которую рассмотрят на международном и парламентском уровне.

«В очередной раз, опять несколько человек уничтожили, несколько задержали. Скоро Минобороны предъявит их общественности», — сказал Путин.

Глава государства также добавил, что на коллегии Генпрокуратуры он заявил о необходимости сформировать неопровержимую доказательную базу по всем преступлениям, которые совершают украинские нацисты и выдают за действия российских военных.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия нанесет ответный удар всем, кто вмешается в события на Украине.