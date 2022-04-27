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Путин: в случае вмешательства в события на Украине Россия нанесет встречный удар
Россия также ответит, если будут создаваться угрозы стратегического характера. Путин добавил, что ответ будет «молниеносным, быстрым».

В случае, если кто-то решит вмешаться в ход военной спецоперации на Украине, Россия нанесет встречный удар. Об этом в среду, 27 апреля, заявил президент Владимир Путин на совете законодателей.

Россия также ответит, если будут создаваться угрозы стратегического характера. Путин добавил, что ответ будет «молниеносным, быстрым».

«У нас есть все инструменты. Такие, какими не может похвастаться никто. А мы хвастаться не будем. Мы будем их использовать», — заключил глава государства.