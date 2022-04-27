Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 27
Чтв, 28
Птн, 29
ЦБ USD 72.71 -0.65 27/04
ЦБ EUR 76.67 -0.8 27/04
Нал. USD 79.50 / 89.00 09:04
Нал. EUR 85.00 / 95.00 09:04
Новости
Публикации
Эксперты рассказали, как меняются цены на автозапчасти в Рязани
С конца февраля они подорожали на 40-50%. Иностранные к...
Вчера 17:15
970
Экологи: строительство карьера в Заокском нарушит 9 федеральных законо...
Жители сел Заокское и Коростово продолжают отстаивать з...
Вчера 10:30
3 449
Как снизить риски и расходы во время сельхозработ?
Рост спроса на продовольствие и стремительное удорожани...
Вчера 15:30
796
Советы от рязанских модников по покупке одежды
В начале марта бренды Zara, H&M, Mango, Stradivarius и ...
25 апреля 11:31
3 208
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Совфеде призвали снизить стоимость товаров в магазинах
По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, после стабилизации рубля цены на товары остались высокими даже там, где нет «долларовой составляющей. Она подчеркнула, что рост увеличился от 30 до 70%.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала принять меры по снижению цен в магазинах. Об этом в среду, 27 апреля, она заявила на заседании совета законодателей.

По ее словам, после стабилизации рубля цены на товары остались высокими даже там, где нет «долларовой составляющей. Матвиенко подчеркнула, что рост увеличился от 30 до 70%.

«Правительство должно предложить конкретные меры, это нечестно, несправедливо», — сказала спикер.

Она призвала производителей поставить прежние ценники на товары.