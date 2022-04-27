В Совфеде призвали снизить стоимость товаров в магазинах
По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, после стабилизации рубля цены на товары остались высокими даже там, где нет «долларовой составляющей. Она подчеркнула, что рост увеличился от 30 до 70%.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала принять меры по снижению цен в магазинах. Об этом в среду, 27 апреля, она
По ее словам, после стабилизации рубля цены на товары остались высокими даже там, где нет «долларовой составляющей. Матвиенко подчеркнула, что рост увеличился от 30 до 70%.
«Правительство должно предложить конкретные меры, это нечестно, несправедливо», — сказала спикер.
Она призвала производителей поставить прежние ценники на товары.