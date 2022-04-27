В Совфеде призвали снизить стоимость товаров в магазинах

По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, после стабилизации рубля цены на товары остались высокими даже там, где нет «долларовой составляющей. Она подчеркнула, что рост увеличился от 30 до 70%.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала принять меры по снижению цен в магазинах. Об этом в среду, 27 апреля, она заявила на заседании совета законодателей.

По ее словам, после стабилизации рубля цены на товары остались высокими даже там, где нет «долларовой составляющей. Матвиенко подчеркнула, что рост увеличился от 30 до 70%.

«Правительство должно предложить конкретные меры, это нечестно, несправедливо», — сказала спикер.

Она призвала производителей поставить прежние ценники на товары.