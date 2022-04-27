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«Газпром» прекратил подачу газа в Польшу и Болгарию
Это связано с неоплатой за топливо в рублях.

«Газпром» заявил о прекращении поставки газа в Польшу и Болгарию из-за отказа оплаты за топливо в рублях. Об этом сообщило РИА Новости в среду, 27 апреля.

В сообщении компании указано, что «Газпром экспорт» передал «Булгаргаз» и PGNiG информацию о приостановке поставок ресурса до момента оплаты, «в соответствии с порядком, установленным указом». Отмечается, что на конец рабочего дня во вторник, 26 апреля, средства по новой системе не поступили.

Также в компании напомнили, что через Польшу и Болгарию проходит газ в другие государства. В случае нелегального отбора сырья из объемов, предназначенных для третьих стран, поставки для транзита уменьшатся на эту величину.