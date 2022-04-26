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В Скопинском районе автобус столкнулся с тягачом
Авария произошла во вторник, 26 апреля, на трассе Р-22 «Каспий».

В Скопинском районе автобус столкнулся с тягачом. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась во вторник, 26 апреля, примерно в 17:20, на 285 километре трассы Р-22 «Каспий».

По предварительным данным, житель Волгоградской области 1972 года рождения на автобусе Setra с полуприцепом ехал со стороны Москвы. Водитель не выбрал дистанцию до впереди ехавшей машины. В итоге автобус врезался в седельный тягач Mercedes Benz с полуприцепом. За рулем грузовика был житель Волгоградской области 1993 года рождения.

В результате аварии пострадали трое пассажиров автобуса. На месте им оказали медицинскую помощь. Всего в автобусе находился 21 пассажир.

На месте ДТП работают полицейские. Обстоятельства уточняются.