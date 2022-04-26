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В Рязанской области разыскивают 15-летнюю девочку
О местонахождении Александры Мамаевой неизвестно с 3 апреля.

В Рязани пропала 15-летняя Александра Мамаева. Об этом сообщило региональное управление следкома.

О местонахождении девочки неизвестно с 3 апреля. В этот день Мамаева вышла из квартиры в доме № 18 по улице Стройкова. Из-за исчезновения подростка следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Приметы: на вид 15-17 лет, рост 170 сантиметров, худощавое телосложение. Прямые волосы длиной до плеч, крашеные в черный цвет. Лицо овальное, глаза карие, нос прямой, губы средней толщины.

Девочка под левой грудью имеет татуировку в виде нецензурной надписи на английском языке. Она была одета в черную куртку, синие джинсы и белые кроссовки.

Тех, кто что-то знает о местонахождении Александры Мамаевой, просят сообщать по телефону: +7-4912-96-09-63 (Железнодорожный МСО Рязани).