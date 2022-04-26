В Рязани отопительный сезон закончится в начале мая

Точные сроки определят в зависимости от погодных условий.

В Рязани отопительный сезон закончится в начале мая. Об этом на совещании в мэрии рассказал руководитель управления энергетики и ЖКХ Дмитрий Кожин.

Он отметил, что точные сроки определят в зависимости от погодных условий. Кожин напомнил, что отопительный сезон завершат, когда температура воздуха в течение пяти суток прогреется выше +8 градусов.

По предварительному прогнозу в последние дни апреля ночью в Рязани температура воздуха не будет превышать +1 градус, а среднесуточная температура составит +5, +6 градусов.

Рязанцы начали спрашивать об отключении отопления в середине апреля. Тогда в мэрии ответили, что отключать отопление не планируют из-за похолодания ночью.