В мэрии рассказали, когда в Рязани отключат отопление
Соответствующий комментарий появился на странице губернатора Николая Любимова в соцсетях.
В мэрии рассказали, когда в Рязани отключат отопление. Соответствующий комментарий появился на странице губернатора Николая Любимова в соцсетях.
Рязанцы начали интересоваться, когда отключат отопление. Администрация города ответила, что отопительный период закончится только когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха будет держаться выше восьми градусов.
«До настоящего времени в Рязани такого значения еще не достигнуто», — прокомментировала мэрия.
Также они добавили, что в ближайшее время отключать отопление не планируют из-за похолодания ночью.