В мэрии рассказали, когда в Рязани отключат отопление

Соответствующий комментарий появился на странице губернатора Николая Любимова в соцсетях.

В мэрии рассказали, когда в Рязани отключат отопление. Соответствующий комментарий появился на странице губернатора Николая Любимова в соцсетях.

Рязанцы начали интересоваться, когда отключат отопление. Администрация города ответила, что отопительный период закончится только когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха будет держаться выше восьми градусов.

«До настоящего времени в Рязани такого значения еще не достигнуто», — прокомментировала мэрия.

Также они добавили, что в ближайшее время отключать отопление не планируют из-за похолодания ночью.