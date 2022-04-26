Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 26
12°
Срд, 27
Чтв, 28
ЦБ USD 72.71 -0.65 27/04
ЦБ EUR 76.67 -0.8 27/04
Нал. USD 79.50 / 89.00 09:04
Нал. EUR 85.00 / 95.00 09:04
Новости
Публикации
Эксперты рассказали, как меняются цены на автозапчасти в Рязани
С конца февраля они подорожали на 40-50%. Иностранные к...
51 минуту назад
110
Экологи: строительство карьера в Заокском нарушит 9 федеральных законо...
Жители сел Заокское и Коростово продолжают отстаивать з...
7 часов назад
1 463
Как снизить риски и расходы во время сельхозработ?
Рост спроса на продовольствие и стремительное удорожани...
2 часа назад
182
Советы от рязанских модников по покупке одежды
В начале марта бренды Zara, H&M, Mango, Stradivarius и ...
Вчера 11:31
2 456
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани на улице Весенней мужчина на «Хендай» сбил 64-летнюю женщину
Авария случилась на нерегулируемом пешеходном переходе вблизи дома № 15.

В Рязани на улице Весенней мужчина на «Хендай» сбил 64-летнюю женщину. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась во вторник, 26 апреля, примерно в 12.15 по улице Весенней вблизи дома № 15. По предварительной информации, 50-летний рязанец на автомобиле Hyundai Solaris на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 64-летнюю женщину.

Ей потребовалась медицинская помощь.

По данному факту проводится проверка.