В Рязани на улице Весенней мужчина на «Хендай» сбил 64-летнюю женщину

Авария случилась на нерегулируемом пешеходном переходе вблизи дома № 15.

В Рязани на улице Весенней мужчина на «Хендай» сбил 64-летнюю женщину. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась во вторник, 26 апреля, примерно в 12.15 по улице Весенней вблизи дома № 15. По предварительной информации, 50-летний рязанец на автомобиле Hyundai Solaris на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 64-летнюю женщину.

Ей потребовалась медицинская помощь.

По данному факту проводится проверка.