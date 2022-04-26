Рязанец получил условный срок за поджог иномарки соседа

Мужчина отказался везти компанию пьяных молодых людей в соседнюю деревню. За это его односельчанин поджег бампер у его машины.

Рязанец получил условный срок за поджог иномарки соседа. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В сентябре 2021 года житель села Большое Подовечье Милославского района попросил своего односельчанина отвезти его с друзьями в соседнюю деревню. Мужчина отказался, так как компания молодых людей была пьяна.

Ночью рязанец зажигалкой поджег пластмассовый бампер машины Skoda Octavia. Сумма ущерба составила 566 тысяч рублей.

Милославский районный суд с учетом смягчающих обстоятельств назначил злоумышленнику условный срок.