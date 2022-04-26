Депутаты городской думы высадили деревья в Кальном

Чиновники посадили саженцы краснолистного клена на Касимовском шоссе.

Депутаты рязанской гордумы высадили деревья в Кальном. Об этом сообщила пресс-служба органа.

Чиновники высадили саженцы краснолистного клена на Касимовском шоссе.

Акция приурочена к Дню российского парламентаризма — его отмечают 27 апреля. Помимо этого, в 2021 году во время реконструкции перекрестка улицы Советской Армии и Касимовского шоссе вынужденно снесли деревья. Местные жители просили представителей муниципалитета высадить новые растения.

«Сегодня у всех хорошее настроение, и погода не подвела. Уверен, что высаженные деревья обязательно приживутся. Следить за их состоянием обещали и местные жители. Вернуть городу статус самого зеленого — одна из наших основных задач. Много участков уже переведены в зеленые зоны, и эта работа продолжается», — сказал депутат гордумы Александр Чайка.

Чиновники поблагодарили за помощь управление благоустройства города и ДБГ. Отмечается, что акции по озеленению продолжатся.