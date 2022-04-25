В Рязани полицейские задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск

33-летний рязанец находился в розыске с конца 2021 года за кражу с банковского счета.

В Рязани полицейские задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В воскресенье, 24 апреля, полицейские узнали, что в рюмочной на улице 2-Бутырки находится мужчина, объявленный в федеральный розыск. Приехав на место, оперативники его не обнаружили. Другие посетители заведения рассказали, что мужчина ушел перед их приездом.

Недалеко от заведения полицейские заметили подходящего по описанию мужчину, который попытался скрыться. Его задержали.

Выяснилось, что 33-летний житель Рязани с конца 2021 года находится в федеральном розыске. Против него возбуждено уголовное дело по пункту п части 3 статьи 158 УК РФ («Кража с банковского счета»).