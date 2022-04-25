На Солотчинском шоссе рязанец сорвался с крана и разбился насмерть

Трагедия произошла утром в понедельник, 25 апреля, около строящегося здания. После гибели мужчины 1980 года рождения проводится проверка.

На Солотчинском шоссе мужчина сорвался с крана и разбился насмерть. Об этом сообщили в СУ СКР по Рязанской области.

Трагедия произошла утром в понедельник, 25 апреля, около строящегося здания. После гибели мужчины 1980 года рождения проводится проверка.

Отмечается, что погибший имел разрешение на работу.