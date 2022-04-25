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Макрона переизбрали на новый срок
Макрон опередил по голосам соперницу — лидера крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Во Франции действующего президента Франции переизбрали на новый срок. Он останется на посту главы государства еще на пять лет, передает РИА Новости.

Макрон опередил по голосам соперницу — лидера крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Официально об избрании президента на новый срок должны объявить 27 апреля.

Напомним, Ле Пен досрочно признала поражение на выборах президента Франции.